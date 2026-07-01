(N)τάκος με χωριάτικη
(N)τάκος με χωριάτικη
Μια δημιουργική, πιο ανάλαφρη εκδοχή του παραδοσιακού ντάκου, που παντρεύει τη δροσιά της χωριάτικης σαλάτας με την ευκολία της τορτίγιας ολικής.
Ιδανικό για ένα γρήγορο, χορταστικό και γεμάτο μεσογειακές γεύσεις γεύμα.
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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