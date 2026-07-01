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Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν τρία εναέρια

(N)τάκος με χωριάτικη
CANTINA
Ντάκος ντάκος με χωριάτικη

(N)τάκος με χωριάτικη

Μια δημιουργική, πιο ανάλαφρη εκδοχή του παραδοσιακού ντάκου, που παντρεύει τη δροσιά της χωριάτικης σαλάτας με την ευκολία της τορτίγιας ολικής.

(N)τάκος με χωριάτικη
Ιδανικό για ένα γρήγορο, χορταστικό και γεμάτο μεσογειακές γεύσεις γεύμα.

Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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