Λάθη που κάνουμε με το λάδι στο τηγάνι και χαλάνε το τηγάνισμα
CANTINA
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Λάθη που κάνουμε με το λάδι στο τηγάνι και χαλάνε το τηγάνισμα

Από το σημείο καπνού μέχρι την επαναχρησιμοποίηση, δείτε τα 10 πιο συχνά λάθη με το λάδι στο τηγάνι και πώς να πετύχετε καλύτερο και πιο ασφαλές τηγάνισμα.

Λάθη που κάνουμε με το λάδι στο τηγάνι και χαλάνε το τηγάνισμα
Το τραγανό εξωτερικά και ζουμερό εσωτερικά τηγανητό δεν είναι μόνο θέμα συνταγής. Ο τρόπος που χειριζόμαστε το λάδι στο τηγάνι επηρεάζει τόσο το αποτέλεσμα όσο και την ποιότητά του. Μάλιστα, οι νεότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι δεν αρκεί να προσέχουμε μόνο αν το λάδι καπνίζει. Η θερμοκρασία, ο χρόνος που παραμένει στη φωτιά, η υγρασία των τροφίμων και οι επαναλαμβανόμενες χρήσεις παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη φθορά του. Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που αξίζει να αποφύγετε.

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