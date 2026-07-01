Οι 5 καλύτερες καλοκαιρινές σαλάτες που δεν λείπουν ποτέ από το ελληνικό τραπέζι

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε ξεκινήσει μια κατάταξη για 10 υπέροχες καλοκαιρινές σαλάτες, παρουσιάζοντας το ταμπουλέ, τα κολοκυθάκια βραστά, το ντάκος, τα βλίτα και την καπρέζε στις θέσεις 10 ως 6 αντίστοιχα. Εδώ ολοκληρώνουμε τη παρουσίαση με τις σαλάτες από τη 5η θέση ως τη 1η.



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