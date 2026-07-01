Οι 5 καλύτερες καλοκαιρινές σαλάτες που δεν λείπουν ποτέ από το ελληνικό τραπέζι
Οι 5 καλύτερες καλοκαιρινές σαλάτες που δεν λείπουν ποτέ από το ελληνικό τραπέζι
Πέντε σαλάτες που ξεχωρίζουν για τη δροσιά, την απλότητα και τις αυθεντικές γεύσεις τους, και μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε στο σπίτι.
Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε ξεκινήσει μια κατάταξη για 10 υπέροχες καλοκαιρινές σαλάτες, παρουσιάζοντας το ταμπουλέ, τα κολοκυθάκια βραστά, το ντάκος, τα βλίτα και την καπρέζε στις θέσεις 10 ως 6 αντίστοιχα. Εδώ ολοκληρώνουμε τη παρουσίαση με τις σαλάτες από τη 5η θέση ως τη 1η.
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