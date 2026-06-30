Σνίτσελ θράψαλο με μαγιονέζα τσίλι – λάιμ
CANTINA
σνίτσελ θράψαλο θράψαλο

Σνίτσελ θράψαλο με μαγιονέζα τσίλι – λάιμ

Τραγανό απ’ έξω και ζουμερό στο εσωτερικό, το σνίτσελ θράψαλο είναι μια πρωτότυπη θαλασσινή πρόταση που ξεχωρίζει.

Σνίτσελ θράψαλο με μαγιονέζα τσίλι – λάιμ
Η πικάντικη μαγιονέζα με τσίλι και λάιμ απογειώνει τη γεύση, χαρίζοντας φρεσκάδα και ένταση σε κάθε μπουκιά.

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