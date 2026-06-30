Φασολάκια τσιγαριαστά με μπέικον, ντομάτα και φέτα
Φασολάκια τσιγαριαστά με μπέικον, ντομάτα και φέτα
Τα φασολάκια αποκτούν ξεχωριστό χαρακτήρα όταν συνδυάζονται με τραγανό μπέικον, αρωματική ντομάτα και κρεμώδη φέτα.
Ένα γρήγορο και χορταστικό πιάτο γεμάτο μεσογειακές γεύσεις και αρώματα.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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