Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (30/6/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (30/6/2026)

 Συνταγές που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζονται ούτε πολλές ώρες στην κουζίνα ούτε περίπλοκες τεχνικές για να απολαύσουμε ένα πραγματικά νόστιμο σπιτικό τραπέζι

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (30/6/2026)

Τρίτη σήμερα και το μενού μας είναι γεμάτο καλοκαιρινές γεύσεις και αρώματα. 

Ξεκινάμε με λαχταριστούς ριγανοκεφτέδες, έναν ξεχωριστό μεζέ γεμάτο αρώματα από φρέσκια ρίγανη, που είμαστε σίγουροι πως μόλις τον δοκιμάσετε θα γίνει από τους αγαπημένους σας. Στη συνέχεια, για το κυρίως πιάτο, θα ψήσουμε έναν αφράτο και ζουμερό ρολό κιμά στο air fryer, μια εύκολη και γρήγορη εκδοχή του κλασικού αγαπημένου φαγητού, με τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

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