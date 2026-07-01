Κουζίνα Τσιμπινέκο: Τα γεύματα της καρδιάς μας - Ένα βιβλίο για το φαγητό και τη μνήμη
Κουζίνα Τσιμπινέκο: Τα γεύματα της καρδιάς μας - Ένα βιβλίο για το φαγητό και τη μνήμη
Τι συμβαίνει όταν ένα πιάτο φαγητό γίνεται η αφορμή για να δει κανείς ένα αγαπημένο του πρόσωπο από το παρελθόν;
Πώς μια γνώριμη γεύση «ζωντανεύει» πρόσωπα και στιγμές, μέσα σε ένα μυστηριώδες εστιατόριο, σε μια απόμερη ακτή, έξω από το Τόκιο; Η «Κουζίνα Τσιμπινέκο: Τα γεύματα της καρδιάς μας» δεν είναι ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί το φαγητό απλώς ως σκηνικό.
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