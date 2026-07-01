Κουζίνα Τσιμπινέκο: Τα γεύματα της καρδιάς μας - Ένα βιβλίο για το φαγητό και τη μνήμη

Πώς μια γνώριμη γεύση «ζωντανεύει» πρόσωπα και στιγμές, μέσα σε ένα μυστηριώδες εστιατόριο, σε μια απόμερη ακτή, έξω από το Τόκιο; Η «Κουζίνα Τσιμπινέκο: Τα γεύματα της καρδιάς μας» δεν είναι ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί το φαγητό απλώς ως σκηνικό.