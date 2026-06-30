Τι υπάρχει πραγματικά στο πιάτο μας; Ένας οδηγός για τα τροφικά αλλεργιογόνα

Τα αλλεργιογόνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας διατροφής και η σωστή ενημέρωση γύρω από αυτά είναι ζήτημα ασφάλειας και υπευθυνότητας.