Τι υπάρχει πραγματικά στο πιάτο μας; Ένας οδηγός για τα τροφικά αλλεργιογόνα
CANTINA
Αλλεργιογόνα αλλεργιογόνα τρόφιμα

Τι υπάρχει πραγματικά στο πιάτο μας; Ένας οδηγός για τα τροφικά αλλεργιογόνα

Τα αλλεργιογόνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας διατροφής και η σωστή ενημέρωση γύρω από αυτά είναι ζήτημα ασφάλειας και υπευθυνότητας.

Τι υπάρχει πραγματικά στο πιάτο μας; Ένας οδηγός για τα τροφικά αλλεργιογόνα
Μάθετε ποια είναι τα βασικά τροφικά αλλεργιογόνα, πού κρύβονται στην ελληνική διατροφή και πώς προστατεύεται ο καταναλωτής.

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