Τι υπάρχει πραγματικά στο πιάτο μας; Ένας οδηγός για τα τροφικά αλλεργιογόνα
Τι υπάρχει πραγματικά στο πιάτο μας; Ένας οδηγός για τα τροφικά αλλεργιογόνα
Τα αλλεργιογόνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας διατροφής και η σωστή ενημέρωση γύρω από αυτά είναι ζήτημα ασφάλειας και υπευθυνότητας.
Μάθετε ποια είναι τα βασικά τροφικά αλλεργιογόνα, πού κρύβονται στην ελληνική διατροφή και πώς προστατεύεται ο καταναλωτής.
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