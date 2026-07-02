Τρώτε το καρπούζι σκέτο; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η φέτα κάνει τη διαφορά
Τρώτε το καρπούζι σκέτο; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η φέτα κάνει τη διαφορά
Το καρπούζι με φέτα δεν είναι μόνο καλοκαιρινή παράδοση. Διατροφολόγοι εξηγούν γιατί ο συνδυασμός πρωτεΐνης και υδατανθράκων μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό.
Για τους περισσότερους είναι η γεύση του ελληνικού καλοκαιριού. Το καρπούζι με φέτα δεν είναι όμως μόνο ένας αγαπημένος γευστικός συνδυασμός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φέτα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά τους υδατάνθρακες του καρπουζιού, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.
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