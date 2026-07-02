Τρώτε το καρπούζι σκέτο; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η φέτα κάνει τη διαφορά
CANTINA
Καρπούζι Καρπούζι με φέτα Σάκχαρο

Τρώτε το καρπούζι σκέτο; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η φέτα κάνει τη διαφορά

Το καρπούζι με φέτα δεν είναι μόνο καλοκαιρινή παράδοση. Διατροφολόγοι εξηγούν γιατί ο συνδυασμός πρωτεΐνης και υδατανθράκων μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό.

Τρώτε το καρπούζι σκέτο; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η φέτα κάνει τη διαφορά

Για τους περισσότερους είναι η γεύση του ελληνικού καλοκαιριού. Το καρπούζι με φέτα δεν είναι όμως μόνο ένας αγαπημένος γευστικός συνδυασμός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φέτα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά τους υδατάνθρακες του καρπουζιού, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης