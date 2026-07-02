Τρώτε το καρπούζι σκέτο; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η φέτα κάνει τη διαφορά

Για τους περισσότερους είναι η γεύση του ελληνικού καλοκαιριού. Το καρπούζι με φέτα δεν είναι όμως μόνο ένας αγαπημένος γευστικός συνδυασμός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η φέτα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά τους υδατάνθρακες του καρπουζιού, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr