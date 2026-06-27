Αποδομημένος καφές: δημιουργικότητα, σπατάλη ή ένα ακόμη viral trend
CANTINA

Αποδομημένος καφές: δημιουργικότητα, σπατάλη ή ένα ακόμη viral trend

Η τελευταία τάση στα social media που αφορά στον έτοιμο καφέ, μας βάζει να τον συνθέσουμε μόνοι μας. Έχει κάποιο νόημα;

Αποδομημένος καφές: δημιουργικότητα, σπατάλη ή ένα ακόμη viral trend

Κάποτε το ζητούμενο στον καφέ ήταν απλό: να είναι καλός, ζεστός (ή παγωμένος), και ιδανικά- έτοιμος να τον πιούμε. Το 2026, όμως, το TikTok αποφάσισε ότι αυτό ήταν υπερβολικά… απλή διαδικασία.

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