Αποδομημένος καφές: δημιουργικότητα, σπατάλη ή ένα ακόμη viral trend

Κάποτε το ζητούμενο στον καφέ ήταν απλό: να είναι καλός, ζεστός (ή παγωμένος), και ιδανικά- έτοιμος να τον πιούμε. Το 2026, όμως, το TikTok αποφάσισε ότι αυτό ήταν υπερβολικά… απλή διαδικασία.



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