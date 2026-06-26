Sama Local Gastronomy: Τι μαγειρεύει ο Μανώλης Σαρρής στην Πάρο
CANTINA

Sama Local Gastronomy: Τι μαγειρεύει ο Μανώλης Σαρρής στην Πάρο

Ο νικητής του MasterChef, Μανώλης Σαρρής, στη γενέτειρά του την Πάρο, με το Sama Local Gastronomy. Σύγχρονη κουζίνα με κυκλαδίτικες επιρροές.

Sama Local Gastronomy: Τι μαγειρεύει ο Μανώλης Σαρρής στην Πάρο
Στην καρδιά της Παροικιάς, ανάμεσα στα κατάλευκα σπίτια με τις βουκαμβίλιες, μακριά από την πολύβουη παραλιακή περαντζάδα, βρέθηκα να περπατώ ένα δροσερό απόγευμα του Ιούνη. Στο διάβα μιας πλακόστρωτης αυλής βρίσκεται μια μονώροφη, υπερυψωμένη νεοκλασική οικία του 1880, στα σπλάχνα της οποίας στεγάζεται το εστιατόριο Sama του Μανώλη Σαρρή. Η λέξη Sama στα αραβικά σημαίνει ουρανός, αλλά είναι παράλληλα και αναγραμματισμός των αρχικών του ονόματος του σεφ.

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