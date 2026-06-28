Η Ιταλία στο πιάτο με σπαγγέτι, πίτσα και φριτάτα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Η Ιταλία στο πιάτο με σπαγγέτι, πίτσα και φριτάτα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Η πιο δημοφιλής κουζίνα στη χώρα μας, εκτός βέβαια από την ελληνική, είναι η ιταλική. Σπαγγέτι, λαζάνια, ριζότι, πίτσες, φριτάτες, σκαλοπίνια και οσομπούκο έχουν ενταχθεί στα πιάτα που δεν τα χορταίνουμε όσο συχνά κι αν τα τρώμε.
Στο μενού αυτού του Σαββατοκύριακου έχουμε συνταγές που θα τις μαγειρέψουμε ξανά και ξανά.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα