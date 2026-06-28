Η Ιταλία στο πιάτο με σπαγγέτι, πίτσα και φριτάτα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Η πιο δημοφιλής κουζίνα στη χώρα μας, εκτός βέβαια από την ελληνική, είναι η ιταλική. Σπαγγέτι, λαζάνια, ριζότι, πίτσες, φριτάτες, σκαλοπίνια και οσομπούκο έχουν ενταχθεί στα πιάτα που δεν τα χορταίνουμε όσο συχνά κι αν τα τρώμε.