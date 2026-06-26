Γιατί η μαρμελάδα ροδάκινο μερικές φορές μυρίζει σαν τυρί; Τι φταίει και πώς θα το αποφύγετε
Γιατί η μαρμελάδα ροδάκινο μερικές φορές μυρίζει σαν τυρί; Τι φταίει και πώς θα το αποφύγετε
Η μαρμελάδα ροδάκινο μυρίζει σαν τυρί; Δείτε γιατί συμβαίνει, πότε είναι ένδειξη αλλοίωσης και πώς θα προλάβετε το πρόβλημα στην επόμενη παρασκευή.
Αν η σπιτική μαρμελάδα ροδάκινο αποκτήσει μυρωδιά που θυμίζει τυρί ή φέτα, πιθανότατα έχει ξεκινήσει αλλοίωση. Δείτε γιατί συμβαίνει και πώς θα το αποφύγετε.
Ανοίγετε ένα βάζο σπιτική μαρμελάδα ροδάκινο και αντί για το γνώριμο άρωμα του φρούτου, η μύτη σας συναντά κάτι που θυμίζει αρπαγμένη φέτα ή τυρί. Αν σας έχει συμβεί, δεν το φαντάζεστε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για ένδειξη ότι η μαρμελάδα έχει αρχίσει να αλλοιώνεται.
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