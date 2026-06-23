Ψαρονέφρι με πικάντικη σαλάτα αγγουριού και μαγιονέζα λιαστής ντομάτας
Ψαρονέφρι με πικάντικη σαλάτα αγγουριού και μαγιονέζα λιαστής ντομάτας
Αυτό το πιάτο με το ψαρονέφρι με την πικάντικη σαλάτα αγγουριού και γίνεται νοστιμότατο όταν συνδυάζεται με μαγιονέζα λιαστής ντομάτας.
Διαδικασία
Βήμα 1
Ψαρονέφρι: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη μαρινάδα, αλείφουμε καλά τα φιλέτα και τα μαρινάρουμε για τουλάχιστον 1 ώρα εκτός ψυγείου.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Ψαρονέφρι: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη μαρινάδα, αλείφουμε καλά τα φιλέτα και τα μαρινάρουμε για τουλάχιστον 1 ώρα εκτός ψυγείου.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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