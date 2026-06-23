Ψαρονέφρι με πικάντικη σαλάτα αγγουριού και μαγιονέζα λιαστής ντομάτας
CANTINA
Ψαρονέφρι Αγγουροσαλάτα λιαστή ντομάτα

Ψαρονέφρι με πικάντικη σαλάτα αγγουριού και μαγιονέζα λιαστής ντομάτας

Αυτό το πιάτο με το ψαρονέφρι με την πικάντικη σαλάτα αγγουριού και γίνεται νοστιμότατο όταν συνδυάζεται με μαγιονέζα λιαστής ντομάτας.

Ψαρονέφρι με πικάντικη σαλάτα αγγουριού και μαγιονέζα λιαστής ντομάτας
Διαδικασία

Βήμα 1
Ψαρονέφρι: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη μαρινάδα, αλείφουμε καλά τα φιλέτα και τα μαρινάρουμε για τουλάχιστον 1 ώρα εκτός ψυγείου. 

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