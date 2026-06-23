Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (23/6/2026)

Τρίτη σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε συνταγές που τιμούν την παράδοση της ελληνικής κουζίνας, σε πιάτα νόστιμα και εύκολα στην παρασκευή τους, τα οποία φέρνουν καλοκαιρινή αύρα στο τραπέζι μας