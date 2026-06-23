Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (23/6/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (23/6/2026)

Τρίτη σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε συνταγές που τιμούν την παράδοση της ελληνικής κουζίνας, σε πιάτα νόστιμα και εύκολα στην παρασκευή τους, τα οποία φέρνουν καλοκαιρινή αύρα στο τραπέζι μας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (23/6/2026)
Θα ετοιμάσουμε, λοιπόν, μία παραδοσιακή αλμυρή τραχανόπιτα και ένα σφουγγάτο με στάκα, από τις πιο αγαπημένες συνταγές της Κρήτης, για κυρίως πιάτα θα μαγειρέψουμε σκιουφικτά με σάλτσα και μπουρδέτο σκορπίνα και θα τα συνοδεύσουμε με Μυρμιζέλι, τη χωριάτικη σαλάτα της Καλύμνου. Τέλος, για γλυκό θα φτιάξουμε ένα λαχταριστό ραβανί Βέροιας.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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