9 αλμυρές και γλυκές συνταγές με πρωταγωνιστές τα βύσσινα
9 αλμυρές και γλυκές συνταγές με πρωταγωνιστές τα βύσσινα
Τα βύσσινα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα του καλοκαιριού, ξεχωρίζοντας για τη δροσερή, γλυκόξινη γεύση και το βαθύ κόκκινο χρώμα τους.
Ανακαλύψτε 9 ξεχωριστές συνταγές με βύσσινα, από δροσερά γλυκά και τούρτες μέχρι πρωτότυπα αλμυρά πιάτα, για κάθε περίσταση.
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Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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