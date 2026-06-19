Tι μαγειρεύουμε για τα παιδιά το καλοκαίρι (+6 θρεπτικές συνταγές)
CANTINA
παιδική διατροφή

Tι μαγειρεύουμε για τα παιδιά το καλοκαίρι (+6 θρεπτικές συνταγές)

Η παιδική διατροφή το καλοκαίρι χρειάζεται να είναι θρεπτική, δροσιστική και πρακτική, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους σε ενέργεια χωρίς να τα βαραίνει

Tι μαγειρεύουμε για τα παιδιά το καλοκαίρι (+6 θρεπτικές συνταγές)
Οι καθημερινές τους συνήθειες αλλάζουν, οι ώρες των γευμάτων γίνονται πιο ευέλικτες και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τις ανάγκες τους σε υγρά. Ταυτόχρονα, την περίοδο της ανάπτυξής τους, τα παιδιά έχουν αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

Συνεπώς, η παιδική διατροφή το καλοκαίρι χρειάζεται να είναι θρεπτική, δροσιστική και πρακτική, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους σε ενέργεια χωρίς να τα βαραίνει.

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