Tι μαγειρεύουμε για τα παιδιά το καλοκαίρι (+6 θρεπτικές συνταγές)

Συνεπώς, η

χρειάζεται να είναι θρεπτική, δροσιστική και πρακτική, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τους σε ενέργεια χωρίς να τα βαραίνει.

Οι καθημερινές τους συνήθειες αλλάζουν, οι ώρες των γευμάτων γίνονται πιο ευέλικτες και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τις ανάγκες τους σε υγρά. Ταυτόχρονα, την περίοδο της ανάπτυξής τους, τα παιδιά έχουν αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.