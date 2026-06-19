Χταποδοκεφτέδες: Η ιστορία, τα μυστικά και οι παραλλαγές του διάσημου νησιώτικου μεζέ
Χταποδοκεφτέδες: Η ιστορία, τα μυστικά και οι παραλλαγές του διάσημου νησιώτικου μεζέ
Οι χταποδοκεφτέδες είναι από τους πιο αγαπημένους νησιώτικους μεζέδες. Ανακαλύπτουμε την ιστορία τους και τα μυστικά για αφράτο αποτέλεσμα.
Τραγανοί απ’ έξω, αφράτοι στο εσωτερικό και γεμάτοι αρώματα από φρέσκα μυρωδικά, οι χταποδοκεφτέδες βρίσκονται σχεδόν σε κάθε νησιώτικη ταβέρνα και αποτελούν σταθερή αξία δίπλα σε ένα ποτήρι ούζο ή ένα δροσερό λευκό κρασί. Κι όμως, πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή συνταγή κρύβεται μια ιστορία που ξεκινά από την ανάγκη των νησιωτών να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψαριά τους και καταλήγει σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μεζέδες της ελληνικής κουζίνας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα