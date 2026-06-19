Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (19/6/2026)

Θα φτιάξουμε, λοιπόν, κριτσίνια τυριού κι έτσι θα έχουμε ένα σνακ και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα ψήσουμε στο τηγάνι μία πανεύκολη πίτα με φύλλα γιουφκά και πλούσια γέμιση, θα μαγειρέψουμε φιλέτο ξιφία με φρέσκα φασολάκια και, για γλυκό, θα ετοιμάσουμε Pêche Melba με παγωτό cottage, σε ατομικά μπολ.