Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (19/6/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (19/6/2026)

Παρασκευή σήμερα και το μενού μας περιλαμβάνει ελαφριές και θρεπτικές συνταγές, που αρέσουν σε όλους -μικρούς και μεγάλους.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (19/6/2026)
Θα φτιάξουμε, λοιπόν, κριτσίνια τυριού κι έτσι θα έχουμε ένα σνακ και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα ψήσουμε στο τηγάνι μία πανεύκολη πίτα με φύλλα γιουφκά και πλούσια γέμιση, θα μαγειρέψουμε φιλέτο ξιφία με φρέσκα φασολάκια και, για γλυκό, θα ετοιμάσουμε Pêche Melba με παγωτό cottage, σε ατομικά μπολ.

Δείτε αναλυτικά το μενού της ημέρας στο cantina.protothema.gr
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