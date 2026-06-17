Έχετε ώριμα βερίκοκα; Η πιο εύκολη κομπόστα γίνεται μέσα σε ένα βράδυ

Οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει την κομπόστα με φρούτα που βράζουν για αρκετή ώρα μέσα σε σιρόπι. Υπάρχει όμως και ένας πολύ πιο γρήγορος τρόπος, ιδανικός όταν τα βερίκοκα είναι ώριμα, αρωματικά και θέλουμε να απολαύσουμε τη φυσική τους γεύση χωρίς να τα μαγειρέψουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα αποστειρωμένο γυάλινο βάζο, φρέσκα βερίκοκα και ένα απλό σιρόπι ζάχαρης.



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