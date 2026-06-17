Ξεχάσαμε το ελληνικό πρωινό; 15 ιδέες από τραχανά και ντάκο μέχρι γιαούρτι με μέλι
Ξεχάσαμε το ελληνικό πρωινό; 15 ιδέες από τραχανά και ντάκο μέχρι γιαούρτι με μέλι
Από τον τραχανά και τον ντάκο μέχρι το γιαούρτι με μέλι, το ελληνικό πρωινό κρύβει πολύ περισσότερες επιλογές απ' όσες φανταζόμαστε. Ο διατροφολόγος Παναγιώτης Ζήσης εξηγεί στο Cantina πώς να το συνθέσουμε σωστά.
Pancakes, avocado toast, granola bowls και πολύχρωμα smoothies. Αν πιστεύαμε μόνο όσα βλέπουμε στα social media, θα νομίζαμε ότι το πρωινό γεννήθηκε κάπου ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τη Μελβούρνη. Κι όμως, η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλα όσα χρειάζονται για ένα πλήρες, χορταστικό και γευστικό πρωινό.
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