Ξεχάσαμε το ελληνικό πρωινό; 15 ιδέες από τραχανά και ντάκο μέχρι γιαούρτι με μέλι

Pancakes, avocado toast, granola bowls και πολύχρωμα smoothies. Αν πιστεύαμε μόνο όσα βλέπουμε στα social media, θα νομίζαμε ότι το πρωινό γεννήθηκε κάπου ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τη Μελβούρνη. Κι όμως, η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλα όσα χρειάζονται για ένα πλήρες, χορταστικό και γευστικό πρωινό.



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