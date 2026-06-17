Κεφαλονίτικη κρεατόπιτα: Τα μυστικά για ζουμερή γέμιση και τραγανό φύλλο
CANTINA
Κεφαλονίτικη κρεατόπιτα Κρεατόπιτα

Κεφαλονίτικη κρεατόπιτα: Τα μυστικά για ζουμερή γέμιση και τραγανό φύλλο

Ζουμερή γέμιση, αρωματικά μυρωδικά και τραγανό φύλλο είναι μερικά από τα μυστικά που κάνουν την κεφαλονίτικη κρεατόπιτα να ξεχωρίζει

Κεφαλονίτικη κρεατόπιτα: Τα μυστικά για ζουμερή γέμιση και τραγανό φύλλο
Η κεφαλονίτικη κρεατόπιτα είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές πίτες της ελληνικής κουζίνας, που μπορεί να σταθεί και ως κυρίως πιάτο. Η πλούσια γέμιση με κρέας, ρύζι, ντομάτα, μυρωδικά και τυρί συνδυάζεται με τραγανό φύλλο και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που θυμίζει γιορτινό κυριακάτικο τραπέζι. Παρότι η συνταγή απαιτεί χρόνο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξετε για να φτιάξετε μια πραγματικά πετυχημένη κρεατόπιτα.

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