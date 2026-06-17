Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (17/6/2026)
CANTINA
θαλασσινό μενού μενού

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (17/6/2026)

Από σπιτικές πίτες μέχρι ένα ιδιαίτερο πιάτο με θαλασσινό χαρακτήρα το μενού της Τετάρτης είναι ιδανικό για ένα απολαυστικό γεύμα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (17/6/2026)
Ξεκινάμε με στικς μοτσαρέλας με σος ντομάτας, ένα σνακ στο οποίο δύσκολα αντιστέκεται κανείς. Συνεχίζουμε με μια εύκολη σπανακόπιτα που αποδεικνύει ότι οι πιο νόστιμες συνταγές δεν χρειάζεται να είναι και οι πιο περίπλοκες. Για συνοδευτικό, ετοιμάζουμε τραγανές πατάτες στο air fryer με ελάχιστο λάδι, ενώ για το κυρίως πιάτο φτιάχνουμε χταπόδι σαβόρο με πουρέ πατάτας, μια σύγχρονη εκδοχή ενός πιάτου που θυμίζει τσιπουρομεζέ. Για το τέλος, επιλέγουμε ένα βελούδινο New York Cheesecake, το γλυκό που έχει καταφέρει να γίνει διαχρονικό σε κάθε γωνιά του κόσμου.

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