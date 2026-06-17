Μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια
CANTINA
Μπαρμπουνοφάσουλα μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια

Μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια

Τα μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια είναι ένα χορταστικό και θρεπτικό πιάτο της ελληνικής κουζίνας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά.

Μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια
Τα καρύδια προσθέτουν γεύση και τραγανή υφή, ενώ η πάπρικα και το ελαιόλαδο αναδεικνύουν το άρωμα των φασολιών.

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