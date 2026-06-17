Μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια
Μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια
Τα μπαρμπουνοφάσουλα με καρύδια είναι ένα χορταστικό και θρεπτικό πιάτο της ελληνικής κουζίνας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά.
Τα καρύδια προσθέτουν γεύση και τραγανή υφή, ενώ η πάπρικα και το ελαιόλαδο αναδεικνύουν το άρωμα των φασολιών.
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