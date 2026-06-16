Το ελληνικό aperitivo: Οι μεζέδες που ταιριάζουν ιδανικά με ένα spritz
CANTINA
aperitivo Aperitivo στο σπίτι Μεζές

Το ελληνικό aperitivo: Οι μεζέδες που ταιριάζουν ιδανικά με ένα spritz

Από παστή σαρδέλα και γαύρο μαρινάτο μέχρι λούζα και κοπανιστή, αυτοί είναι οι ελληνικοί μεζέδες που ταιριάζουν ιδανικά με ένα δροσερό spritz.

Το ελληνικό aperitivo: Οι μεζέδες που ταιριάζουν ιδανικά με ένα spritz

Το spritz γεννήθηκε στην Ιταλία, όμως η λογική του aperitivo δεν μας είναι καθόλου ξένη. Και εμείς καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, μοιραζόμαστε μικρά πιάτα και συνοδεύουμε το ποτό με μεζέδες που ανοίγουν την όρεξη αντί να τη χορταίνουν. Μάλιστα, αρκετά ελληνικά προϊόντα ταιριάζουν ιδανικά με ένα spritz, αρκεί να ξέρουμε ποιον συνδυασμό να επιλέξουμε.

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