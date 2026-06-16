Ντομάτα, ντοματίνι ή χυμός ντομάτας; Τι είναι πιο θρεπτικό;

Συγκρίναμε ντομάτα, ντοματίνι και χυμό ντομάτας με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και βρήκαμε το είδος που είναι πιο θρεπτικό