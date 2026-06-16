Ντομάτα, ντοματίνι ή χυμός ντομάτας; Τι είναι πιο θρεπτικό;
Ντομάτα, ντοματίνι ή χυμός ντομάτας; Τι είναι πιο θρεπτικό;
Συγκρίναμε ντομάτα, ντοματίνι και χυμό ντομάτας με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και βρήκαμε το είδος που είναι πιο θρεπτικό
Η ντομάτα αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και ξεχωρίζει για τη γεύση, τη χαμηλή θερμιδική αξία και την υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά. Η φυσική εποχή της στην Ελλάδα είναι κυρίως από τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του φθινοπώρου, με κορύφωση τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος–Σεπτέμβριος). Τότε, οι ντομάτες έχουν πιο έντονο άρωμα, καλύτερη γεύση και υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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