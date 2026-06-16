Η μπουγάτσα της τεμπέλας: Πώς τη φτιάχνουμε βήμα-βήμα

Η μπουγάτσα αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά της ελληνικής κουζίνας και μία από τις πιο δημοφιλείς παραλλαγές της είναι η λεγόμενη «μπουγάτσα της τεμπέλας»