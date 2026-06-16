Η μπουγάτσα της τεμπέλας: Πώς τη φτιάχνουμε βήμα-βήμα
Η μπουγάτσα της τεμπέλας: Πώς τη φτιάχνουμε βήμα-βήμα
Η μπουγάτσα αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά της ελληνικής κουζίνας και μία από τις πιο δημοφιλείς παραλλαγές της είναι η λεγόμενη «μπουγάτσα της τεμπέλας»
Ο λόγος είναι ευνόητος: η ευκολία με την οποία μπορεί να ετοιμαστεί. Άλλωστε, σε μια εποχή όπου οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο ελεύθερος χρόνος αρκετά περιορισμένος, οι απλές και γρήγορες επιλογές κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
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