10 μυστικά για να φτιάξετε την πιο τέλεια ψαρόσουπα
CANTINA
Ψαρόσουπα μυστικά για την ψαρόσουπα

10 μυστικά για να φτιάξετε την πιο τέλεια ψαρόσουπα

Η ψαρόσουπα δεν είναι απλώς μια συνταγή, αλλά μια ολόκληρη παράδοση που γεννήθηκε πάνω στα καΐκια και εξελίχθηκε μέσα από την εμπειρία των ψαράδων.

10 μυστικά για να φτιάξετε την πιο τέλεια ψαρόσουπα
Αυτά είναι δέκα πολύτιμα μυστικά για να φτιάξετε την τέλεια ψαρόσουπα, εμπνευσμένη από την ελληνική κακαβιά και τη γαλλική μπουγιαμπέσα.

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