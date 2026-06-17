10 μυστικά για να φτιάξετε την πιο τέλεια ψαρόσουπα
10 μυστικά για να φτιάξετε την πιο τέλεια ψαρόσουπα
Η ψαρόσουπα δεν είναι απλώς μια συνταγή, αλλά μια ολόκληρη παράδοση που γεννήθηκε πάνω στα καΐκια και εξελίχθηκε μέσα από την εμπειρία των ψαράδων.
Αυτά είναι δέκα πολύτιμα μυστικά για να φτιάξετε την τέλεια ψαρόσουπα, εμπνευσμένη από την ελληνική κακαβιά και τη γαλλική μπουγιαμπέσα.
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