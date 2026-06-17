Cheesecake λεμονιού με κουλί φράουλας
CANTINA
cheesecake cheesecake λεμονιού

Cheesecake λεμονιού με κουλί φράουλας

Ανάλαφρο cheesecake χωρίς ψήσιμο, σερβίρεται παγωμένο και ταιριάζει ιδανικά σε εκείνα τα βραδινά τραπέζια που θέλουν ένα γλυκό απλό, μυρωδάτο, χωρίς καμία επιτήδευση, από αυτά που πάντα αγαπούν όλοι.

Cheesecake λεμονιού με κουλί φράουλας
Διαδικασία

Βήμα 1
Βάση: Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

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