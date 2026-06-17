Cheesecake λεμονιού με κουλί φράουλας

Ανάλαφρο cheesecake χωρίς ψήσιμο, σερβίρεται παγωμένο και ταιριάζει ιδανικά σε εκείνα τα βραδινά τραπέζια που θέλουν ένα γλυκό απλό, μυρωδάτο, χωρίς καμία επιτήδευση, από αυτά που πάντα αγαπούν όλοι.