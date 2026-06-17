Cheesecake λεμονιού με κουλί φράουλας
Cheesecake λεμονιού με κουλί φράουλας
Ανάλαφρο cheesecake χωρίς ψήσιμο, σερβίρεται παγωμένο και ταιριάζει ιδανικά σε εκείνα τα βραδινά τραπέζια που θέλουν ένα γλυκό απλό, μυρωδάτο, χωρίς καμία επιτήδευση, από αυτά που πάντα αγαπούν όλοι.
Διαδικασία
Βήμα 1
Βάση: Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Βάση: Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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