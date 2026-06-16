Σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα
Σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα
Παγωμένο, κρεμώδες και με πιο after dinner χαρακτήρα, το σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα παίζει υπέροχα ανάμεσα στην ένταση του καφέ και τη φρουτένια οξύτητα, σε ένα γλυκό για όσους αγαπούν τα επιδόρπια με χαρακτήρα.
Διαδικασία
Βήμα 1
Βύσσινα: Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε τα βύσσινα, τη ζάχαρη και το νερό για 10΄, μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να διαλυθούν.
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Βύσσινα: Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε τα βύσσινα, τη ζάχαρη και το νερό για 10΄, μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να διαλυθούν.
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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