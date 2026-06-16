Παγωμένο, κρεμώδες και με πιο after dinner χαρακτήρα, το σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα παίζει υπέροχα ανάμεσα στην ένταση του καφέ και τη φρουτένια οξύτητα, σε ένα γλυκό για όσους αγαπούν τα επιδόρπια με χαρακτήρα.