Σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα
CANTINA
Σεμιφρέντο Σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα

Σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα

Παγωμένο, κρεμώδες και με πιο after dinner χαρακτήρα, το σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα παίζει υπέροχα ανάμεσα στην ένταση του καφέ και τη φρουτένια οξύτητα, σε ένα γλυκό για όσους αγαπούν τα επιδόρπια με χαρακτήρα.

Σεμιφρέντο μόκα με βύσσινα
Διαδικασία

Βήμα 1
Βύσσινα: Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε τα βύσσινα, τη ζάχαρη και το νερό για 10΄, μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να διαλυθούν.

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