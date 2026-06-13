Φτιάχνουμε τραγανά κράκερ φέτας με μόλις 5 υλικά
Φτιάχνουμε τραγανά κράκερ φέτας με μόλις 5 υλικά
Όλο και συχνότερα βλέπουμε στα social media τραγανά κράκερ φέτας. Βρήκαμε τη συνταγή και σας εξηγούμε πώς να τα φτιάξετε εύκολα βήμα βήμα
Και ποιος δεν αγαπάει τη φέτα; Ένα από τα υλικά που δύσκολα λείπουν από το ψυγείο μας, ειδικά το καλοκαίρι. Τη συναντάμε στη χωριάτικη σαλάτα, σε πίτες, συνοδεύει άψογα τα λαδερά, ενώ πριν κάποια χρόνια έγινε μέρος μιας viral σάλτσας με ντομάτα/ντοματίνια. Το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: ως τραγανό σνακ.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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