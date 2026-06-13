Φτιάχνουμε τραγανά κράκερ φέτας με μόλις 5 υλικά
CANTINA
κράκερ φέτας

Φτιάχνουμε τραγανά κράκερ φέτας με μόλις 5 υλικά

Όλο και συχνότερα βλέπουμε στα social media τραγανά κράκερ φέτας. Βρήκαμε τη συνταγή και σας εξηγούμε πώς να τα φτιάξετε εύκολα βήμα βήμα

Φτιάχνουμε τραγανά κράκερ φέτας με μόλις 5 υλικά
Και ποιος δεν αγαπάει τη φέτα; Ένα από τα υλικά που δύσκολα λείπουν από το ψυγείο μας, ειδικά το καλοκαίρι. Τη συναντάμε στη χωριάτικη σαλάτα, σε πίτες, συνοδεύει άψογα τα λαδερά, ενώ πριν κάποια χρόνια έγινε μέρος μιας viral σάλτσας με ντομάτα/ντοματίνια. Το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: ως τραγανό σνακ.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης