Φτιάχνουμε τραγανά κράκερ φέτας με μόλις 5 υλικά

Και ποιος δεν αγαπάει τη φέτα; Ένα από τα υλικά που δύσκολα λείπουν από το ψυγείο μας, ειδικά το καλοκαίρι. Τη συναντάμε στη χωριάτικη σαλάτα, σε πίτες, συνοδεύει άψογα τα λαδερά, ενώ πριν κάποια χρόνια έγινε μέρος μιας viral σάλτσας με ντομάτα/ντοματίνια. Το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: ως τραγανό σνακ.