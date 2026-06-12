Άργουρα: Το «παλιοκάραβο» που μας ταξιδεύει εδώ και 16 χρόνια με εκλεκτούς ψαρομεζέδες

Στις Τζιτζιφιές, τα Άργουρα δεν κυνήγησαν ποτέ τη μόδα. Εδώ και 16 χρόνια ο Νίκος Μιχαήλ και η ομάδα του κρατούν ζωντανό ένα μαγαζί που σερβίρει εκλεκτούς ψαρομεζέδες.