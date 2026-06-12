Άργουρα: Το «παλιοκάραβο» που μας ταξιδεύει εδώ και 16 χρόνια με εκλεκτούς ψαρομεζέδες
CANTINA
Άργουρα

Άργουρα: Το «παλιοκάραβο» που μας ταξιδεύει εδώ και 16 χρόνια με εκλεκτούς ψαρομεζέδες

Στις Τζιτζιφιές, τα Άργουρα δεν κυνήγησαν ποτέ τη μόδα. Εδώ και 16 χρόνια ο Νίκος Μιχαήλ και η ομάδα του κρατούν ζωντανό ένα μαγαζί που σερβίρει εκλεκτούς ψαρομεζέδες.

Άργουρα: Το «παλιοκάραβο» που μας ταξιδεύει εδώ και 16 χρόνια με εκλεκτούς ψαρομεζέδες
Ο Νίκος Μιχαήλ άνοιξε τα Άργουρα το 2010, μέσα στην κρίση, «με ορισμένα φραγκάκια» που είχε μαζέψει και την ανάγκη να κάνει κάτι δικό του – γι’ αυτό έδωσε στο εστιατόριο το όνομα από το χωριό του στην Εύβοια.

Δεκαέξι χρόνια μετά, το λέει σχεδόν σαν να απορεί κι ο ίδιος: «Πέρασαν κρίσεις, capital controls, κορωνοϊοί και ιστορίες. Κι όμως, το “παλιοκάραβο” αυτό εδώ συνεχίζει, ταξιδεύει».
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