Kuchisabishii: Για comfort ιαπωνικό φαγητό στο Κουκάκι
Kuchisabishii: Για comfort ιαπωνικό φαγητό στο Κουκάκι
Γιατί σχηματίζονται καθημερινά ουρές έξω από αυτή την ιαπωνική ταβέρνα στο Κουκάκι; Μπήκαμε στο Kuchisabishii και δοκιμάσαμε τα πιάτα που έχουν γίνει θέμα συζήτησης στην Αθήνα.
Τελευταία, στο Κουκάκι μια ουρά από κόσμο σχηματίζεται σχεδόν καθημερινά έξω από ένα μαγαζί. Όχι, δεν είναι ένας ακόμα new age φούρνος ούτε ένα κατάστημα που φτιάχνει cinnamon rolls, αλλά μια ιαπωνική ταβέρνα. Το Kuchisabishii, ένας χώρος που μεταφέρει τη φιλοσοφία των izakaya και sakaba, εκεί όπου οι Ιάπωνες συναντιούνται μετά τη δουλειά για φαγητό, ποτό και αποσυμπίεση, στο κέντρο της Αθήνας.
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