Kuchisabishii: Για comfort ιαπωνικό φαγητό στο Κουκάκι

Τελευταία, στο Κουκάκι μια ουρά από κόσμο σχηματίζεται σχεδόν καθημερινά έξω από ένα μαγαζί. Όχι, δεν είναι ένας ακόμα new age φούρνος ούτε ένα κατάστημα που φτιάχνει cinnamon rolls, αλλά μια ιαπωνική ταβέρνα. Το Kuchisabishii, ένας χώρος που μεταφέρει τη φιλοσοφία των izakaya και sakaba, εκεί όπου οι Ιάπωνες συναντιούνται μετά τη δουλειά για φαγητό, ποτό και αποσυμπίεση, στο κέντρο της Αθήνας.