Light ναι, πρόχειρα όχι – 5 εύκολες συνταγές για απόλαυση χωρίς ενοχές
CANTINA
Light συνταγές Εύκολες συνταγές

Light ναι, πρόχειρα όχι – 5 εύκολες συνταγές για απόλαυση χωρίς ενοχές

Light ναι, πρόχειρα όχι. Η ελαφριά κουζίνα μπορεί να είναι γευστική, χορταστική και γεμάτη χαρακτήρα, αρκεί να βασίζεται σε σωστές πρώτες ύλες και έξυπνους συνδυασμούς.

Light ναι, πρόχειρα όχι – 5 εύκολες συνταγές για απόλαυση χωρίς ενοχές
Οι συνταγές που ακολουθούν μαγειρεύονται εύκολα, δεν είναι βαριές, δεν προκαλούν αχρείαστες ενοχές και αποδεικνύουν ότι η ισορροπημένη διατροφή μόνο βαρετή δεν χρειάζεται να είναι.

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