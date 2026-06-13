Light ναι, πρόχειρα όχι – 5 εύκολες συνταγές για απόλαυση χωρίς ενοχές
Light ναι, πρόχειρα όχι – 5 εύκολες συνταγές για απόλαυση χωρίς ενοχές
Light ναι, πρόχειρα όχι. Η ελαφριά κουζίνα μπορεί να είναι γευστική, χορταστική και γεμάτη χαρακτήρα, αρκεί να βασίζεται σε σωστές πρώτες ύλες και έξυπνους συνδυασμούς.
Οι συνταγές που ακολουθούν μαγειρεύονται εύκολα, δεν είναι βαριές, δεν προκαλούν αχρείαστες ενοχές και αποδεικνύουν ότι η ισορροπημένη διατροφή μόνο βαρετή δεν χρειάζεται να είναι.
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