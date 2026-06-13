Κοτόπουλο katsu curry
CANTINA
katsu curry κοτόπουλο katsu curry

Κοτόπουλο katsu curry

Τραγανό κοτόπουλο katsu curry με χρυσαφένια κρούστα, σερβιρισμένο με βελούδινη σάλτσα κάρυ από γάλα καρύδας, τζίντζερ και αρωματικά μπαχαρικά.

Κοτόπουλο katsu curry
Ένα εύκολο και απολαυστικό πιάτο με ιαπωνικές επιρροές, ιδανικό για να συνοδεύσετε με αφράτο ρύζι.

Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης