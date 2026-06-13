Κοτόπουλο katsu curry
Κοτόπουλο katsu curry
Τραγανό κοτόπουλο katsu curry με χρυσαφένια κρούστα, σερβιρισμένο με βελούδινη σάλτσα κάρυ από γάλα καρύδας, τζίντζερ και αρωματικά μπαχαρικά.
Ένα εύκολο και απολαυστικό πιάτο με ιαπωνικές επιρροές, ιδανικό για να συνοδεύσετε με αφράτο ρύζι.
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε όλη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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