Φυσαλίδες, κρυστάλλωση, ξινή γεύση: Ο σομελιέ μελιού Σπύρος Σκαρέας εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε
Φυσαλίδες, κρυστάλλωση, ξινή γεύση: Ο σομελιέ μελιού Σπύρος Σκαρέας εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε
Είναι όλα σημάδια κακής ποιότητας μελιού; Ο honey sommelier Σπύρος Σκαρέας εξηγεί τα πιο συχνά ελαττώματα που μπορεί να κρύβει ένα βάζο μελιού.
Όταν μιλάμε για το μέλι, συνήθως συζητάμε για τις ποικιλίες, τα αρώματα και τη γεύση του. Λιγότερο συχνά αναρωτιόμαστε αν ένα μέλι μπορεί να έχει ελαττώματα. Κι όμως, ακόμη και ένα από τα πιο αγνά προϊόντα της φύσης μπορεί να υποβαθμιστεί από λανθασμένους χειρισμούς κατά την παραγωγή, τη συλλογή ή τη συσκευασία του. Ζητήσαμε από τον Σπύρο Σκαρέα, πιστοποιημένο γευσιγνώστη και κριτή μελιού - σύμβουλο μελισσοκομίας, να μας εξηγήσει ποια είναι τα πιο συχνά ελαττώματα που συναντά στο μέλι, πώς δημιουργούνται και τι μπορούν να προσέχουν τόσο οι μελισσοκόμοι όσο και οι καταναλωτές.
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