Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (13/6/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (13/6/2026)
Πιάτα αφιερωμένα στις καλοκαιρινές γεύσεις και τα αρώματα της θάλασσας
Φρέσκα υλικά, δροσερές συνθέσεις και αγαπημένες γαστρονομικές επιλογές συνδυάζονται σε ένα γεύμα που αποτυπώνει τη χαλαρή και απολαυστική ατμόσφαιρα του καλοκαιριού.
Δείτε το μενού της ημέρας στο cantina.protothema.gr
Δείτε το μενού της ημέρας στο cantina.protothema.gr
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