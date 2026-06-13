Αναστασία Κελέση: Το The Living Manna, η μνήμη, η νοσταλγία και μια κουταλιά ρυζόγαλο
Αναστασία Κελέση: Το The Living Manna, η μνήμη, η νοσταλγία και μια κουταλιά ρυζόγαλο
Από ένα αφράτο κέικ μέχρι ένα καρέ γεμάτο χρώμα, η Αναστασία Κελέση ή αλλιώς The Living Manna δημιουργεί εικόνες και συνταγές που μιλούν κατευθείαν στη μνήμη.
Το The Living Manna γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο προτού η παγκόσμια καθημερινότητα πατήσει pause. «Ξεκίνησε ως ένας τρόπος να μοιράζομαι συνταγές με γνωστούς», λέει η Αναστασία Κελέση. Το όνομα δεν είναι τυχαίο. Το manna, όπως εξηγεί, είναι κάτι που δίνεται ως τροφή, φροντίδα, ζωή. «Για μένα, το να έχω έμπνευση, να δημιουργώ και να έχω ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι, είναι δώρο». Κάπου εκεί, το φαγητό παύει να είναι απλώς βιολογική ανάγκη και γίνεται κάτι βαθύτερο. Μια ένωση του πρακτικού με το συναισθηματικό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα