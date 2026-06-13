Αναστασία Κελέση: Το The Living Manna, η μνήμη, η νοσταλγία και μια κουταλιά ρυζόγαλο

Το The Living Manna γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο προτού η παγκόσμια καθημερινότητα πατήσει pause. «Ξεκίνησε ως ένας τρόπος να μοιράζομαι συνταγές με γνωστούς», λέει η Αναστασία Κελέση. Το όνομα δεν είναι τυχαίο. Το manna, όπως εξηγεί, είναι κάτι που δίνεται ως τροφή, φροντίδα, ζωή. «Για μένα, το να έχω έμπνευση, να δημιουργώ και να έχω ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι, είναι δώρο». Κάπου εκεί, το φαγητό παύει να είναι απλώς βιολογική ανάγκη και γίνεται κάτι βαθύτερο. Μια ένωση του πρακτικού με το συναισθηματικό.