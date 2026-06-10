Lettuce wrap burger: Φτιάχνουμε το viral burger των In-N-Out Burger – Πόσες θερμίδες γλιτώνετε;
Lettuce wrap burger: Φτιάχνουμε το viral burger των In-N-Out Burger – Πόσες θερμίδες γλιτώνετε;
Το καλοκαίρι ψάχνουμε τρόπους να «ελαφρύνουμε» το αγαπημένο μας γεύμα, και το lettuce wrap είναι ένα food trend που αξίζει να γνωρίζουμε
Η τάση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, στο Instagram και στους κύκλους όσων ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες, αλλά πλέον εμφανίζεται και σε όλο και περισσότερα μπεργκεράδικα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα