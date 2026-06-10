Lettuce wrap burger: Φτιάχνουμε το viral burger των In-N-Out Burger – Πόσες θερμίδες γλιτώνετε;
CANTINA

Lettuce wrap burger: Φτιάχνουμε το viral burger των In-N-Out Burger – Πόσες θερμίδες γλιτώνετε;

Το καλοκαίρι ψάχνουμε τρόπους να «ελαφρύνουμε» το αγαπημένο μας γεύμα, και το lettuce wrap είναι ένα food trend που αξίζει να γνωρίζουμε

Lettuce wrap burger: Φτιάχνουμε το viral burger των In-N-Out Burger – Πόσες θερμίδες γλιτώνετε;
Η τάση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, στο Instagram και στους κύκλους όσων ακολουθούν διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες, αλλά πλέον εμφανίζεται και σε όλο και περισσότερα μπεργκεράδικα.

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