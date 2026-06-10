Γιατί δεν βάζουμε το λεμόνι από την αρχή στο μαγείρεμα;

Ωστόσο, στις περισσότερες συνταγές οι μάγειρες επιμένουν να το προσθέτουμε προς το τέλος του μαγειρέματος και όχι από την αρχή. Δεν πρόκειται για έναν γαστρονομικό «κανόνα» χωρίς λόγο, αλλά για μια πρακτική που επηρεάζει πραγματικά τη γεύση και το αποτέλεσμα ενός πιάτου.