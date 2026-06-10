Γιατί δεν βάζουμε το λεμόνι από την αρχή στο μαγείρεμα;
Γιατί δεν βάζουμε το λεμόνι από την αρχή στο μαγείρεμα;
Το λεμόνι απογειώνει το φαγητό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: δίνει οξύτητα, φρεσκάδα και ισορροπεί τα λιπαρά στοιχεία ενός πιάτου
Ωστόσο, στις περισσότερες συνταγές οι μάγειρες επιμένουν να το προσθέτουμε προς το τέλος του μαγειρέματος και όχι από την αρχή. Δεν πρόκειται για έναν γαστρονομικό «κανόνα» χωρίς λόγο, αλλά για μια πρακτική που επηρεάζει πραγματικά τη γεύση και το αποτέλεσμα ενός πιάτου.
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