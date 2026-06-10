Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (10/6/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (10/6/2026)

Το μενού της ημέρας για σήμερα Τετάρτη συνδυάζει δημιουργικές ιδέες, εποχικά υλικά και γεύσεις που κινούνται από την παράδοση μέχρι τις πιο σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (10/6/2026)

Συνταγές που μπορούν να σταθούν τόσο σε ένα καθημερινό τραπέζι όσο και σε ένα πιο ιδιαίτερο γεύμα. Ξεκινάμε με αρωματικούς μανιταροκεφτέδες που συνοδεύονται από δροσερή σάλτσα παντζαριού και λουίζας.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr

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