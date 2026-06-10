Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (10/6/2026)

Συνταγές που μπορούν να σταθούν τόσο σε ένα καθημερινό τραπέζι όσο και σε ένα πιο ιδιαίτερο γεύμα. Ξεκινάμε με αρωματικούς μανιταροκεφτέδες που συνοδεύονται από δροσερή σάλτσα παντζαριού και λουίζας.



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