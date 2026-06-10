Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (10/6/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (10/6/2026)
Το μενού της ημέρας για σήμερα Τετάρτη συνδυάζει δημιουργικές ιδέες, εποχικά υλικά και γεύσεις που κινούνται από την παράδοση μέχρι τις πιο σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις.
Συνταγές που μπορούν να σταθούν τόσο σε ένα καθημερινό τραπέζι όσο και σε ένα πιο ιδιαίτερο γεύμα. Ξεκινάμε με αρωματικούς μανιταροκεφτέδες που συνοδεύονται από δροσερή σάλτσα παντζαριού και λουίζας.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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