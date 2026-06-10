Μελιτζάνες με φέτα - 8 συνταγές για τον απόλυτο καλοκαιρινό συνδυασμό

Οι μελιτζάνες, το αγαπημένο λαχανικό του καλοκαιριού και ένα από τα πιο ξεχωριστά της ελληνικής κουζίνας, συνδυάζονται μοναδικά με διάφορα υλικά, όπως η φέτα, δημιουργώντας γευστικά και θρεπτικά πιάτα.