Μοτσαρέλα στικς: Πώς να βγαίνουν τραγανά απ’ έξω και λιωμένα μέσα
Μοτσαρέλα στικς: Πώς να βγαίνουν τραγανά απ’ έξω και λιωμένα μέσα
Πώς φτιάχνουμε τέλεια mozzarella sticks στο σπίτι; Το σωστό τυρί, το διπλό πανάρισμα, οι χρόνοι κατάψυξης και όλα τα μυστικά για να μη χυθεί η μοτσαρέλα στο τηγάνι.
Η πρώτη μπουκιά είναι πάντα η ίδια. Ακούγεται το χαρακτηριστικό «κρατς» του παναρίσματος και αμέσως μετά η μοτσαρέλα τεντώνεται σε λευκές, ελαστικές κλωστές. Τα μοτσαρέλα στικς μπορεί να γεννήθηκαν ως αμερικανικό σνακ στο μπαρ, όμως σήμερα έχουν τα συναντάμε σε μπιραρίες, γαστροκαφενεία, εστιατόρια και φυσικά στα οικογενειακά τραπέζια, όπου σπάνια μένουν για πολλή ώρα στην πιατέλα.
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