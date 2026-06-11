Eλπίδα Μορφούλη: «Η ελληνική κουζίνα δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί για να είναι σύγχρονη»
CANTINA
Ελπίδα Μορφούλη Laguna Coast Resort

Eλπίδα Μορφούλη: «Η ελληνική κουζίνα δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί για να είναι σύγχρονη»

Η Ελπίδα Μορφούλη, η σεφ του TÂMA στο Laguna Coast Resort, μιλά στο Cantina για τη Νάξο, την τοπική πρώτη ύλη, τη διαδρομή της από το Λονδίνο και το στοίχημα μιας κουζίνας που συνομιλεί ουσιαστικά με τον τόπο της

Eλπίδα Μορφούλη: «Η ελληνική κουζίνα δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί για να είναι σύγχρονη»
Η Ελπίδα Μορφούλη ανήκει σε εκείνη τη γενιά επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν τη γαστρονομία ως συνολικό τρόπο σκέψης.

Με σπουδές στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική στη σχολή La Chef Levi και μετέπειτα εκπαίδευση σε τομείς όπως η διατροφή, η διοίκηση επιχειρήσεων και η επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, έχει διαμορφώσει μια ολιστική προσέγγιση γύρω από το φαγητό, όπου η γαστρονομία συναντά τη γνώση, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα.

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