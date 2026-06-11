Eλπίδα Μορφούλη: «Η ελληνική κουζίνα δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί για να είναι σύγχρονη»

Η Ελπίδα Μορφούλη ανήκει σε εκείνη τη γενιά επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν τη γαστρονομία ως συνολικό τρόπο σκέψης.Με σπουδές στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική στη σχολή La Chef Levi και μετέπειτα εκπαίδευση σε τομείς όπως η διατροφή, η διοίκηση επιχειρήσεων και η επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα, έχει διαμορφώσει μια ολιστική προσέγγιση γύρω από το φαγητό, όπου η γαστρονομία συναντά τη γνώση, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα.