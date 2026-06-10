Polpo: O Νίκος Κατσικάκης έφερε τη θάλασσα στη λαχαναγορά τού Ρέντη
Polpo: O Νίκος Κατσικάκης έφερε τη θάλασσα στη λαχαναγορά τού Ρέντη
Ανάμεσα σε παρκαρισμένα φορτηγά και αποθήκες βρίσκεται το Polpo του Νίκου Κατσικάκη.
«Το Polpo, γνώριζα από την αρχή πως θα πετύχει. Ήμουν σίγουρος πως θα πετύχει, οπουδήποτε κι αν άνοιγε, ακόμη και εδώ απέναντι από τη Λαχαναγορά, στου Ρέντη» λέει ο Νίκος Κατσικάκης. Σαμιώτης στην καταγωγή, δεινός ψαροντουφεκάς, σκίπερ-καπετάνιος, έμπορος, βαρκάρης, ψαράς και τώρα και εστιάτορας. «Ξεκίνησε σαν ένα μικρό μαγαζί για να ταΐζει τους ανθρώπους της αγοράς. Μια ψαρόσουπα, ένα τηγάνι, λίγα χόρτα από την αγορά. Σιγά-σιγά γιγαντώθηκε και έφτασε σε αυτό που βλέπεται σήμερα» συνεχίζει.
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