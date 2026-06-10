6 ιταλικά πιάτα που αξίζει να μαγειρέψετε στο σπίτι (Μέρος Β')
6 ιταλικά πιάτα που αξίζει να μαγειρέψετε στο σπίτι (Μέρος Β')
Η ιταλική κουζίνα στα καλύτερά της. Σε προηγούμενο άρθρο καταγράψαμε 6 από τα συνολικά 12 ιταλικά πιάτα που αξίζει να μάθετε και να μαγειρεύετε σπίτι. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα υπόλοιπα 6 πιάτα.
Τα περισσότερα απ' αυτά ήταν μάλλον εύκολα, με σχετικά λίγα υλικά και βατές τεχνικές, αλλά στη σημερινή λίστα με τα πιάτα που κατέταξα από την 6η ώς τη 1η θέση, θα έχουμε κάποιες πιο σοβαρές προκλήσεις, είτε από πλευράς τεχνικής και ακρίβειας, είτε από πλευράς εξοπλισμού.
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