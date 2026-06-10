Μουντιάλ 2026: 10 συνταγές για street food βραδιές στο σπίτι

Το εναρκτήριο παιχνίδι έχει οριστεί για την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, και ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις: «Πού θα δούμε το ματς;», «θα παραγγείλουμε ή θα φτιάξουμε κάτι στο σπίτι;»