Μουντιάλ 2026: 10 συνταγές για street food βραδιές στο σπίτι
Μουντιάλ 2026: 10 συνταγές για street food βραδιές στο σπίτι
Το εναρκτήριο παιχνίδι έχει οριστεί για την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, και ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις: «Πού θα δούμε το ματς;», «θα παραγγείλουμε ή θα φτιάξουμε κάτι στο σπίτι;»
Εμείς, λοιπόν, σας προτείνουμε να ετοιμάσετε τις δικές σας street food γεύσεις, έτσι ώστε να απολαύσετε γρήγορα και χορταστικά πιάτα παρέα με φίλους. Από τυλιχτό και πίτσα μέχρι σάντουιτς και burger, οι συνταγές που σας προτείνουμε θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα.
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