Ψαρονέφρι σοτέ με φασολάκια και βερίκοκα
CANTINA
Ψαρονέφρι ψαρονέφρι σοτέ με φασολάκια

Ψαρονέφρι σοτέ με φασολάκια και βερίκοκα

Ένα κομψό και ισορροπημένο πιάτο, όπου τα αρωματικά μυρωδικά και το λευκό κρασί αναδεικνύουν μοναδικά όλα τα υλικά.

Ψαρονέφρι σοτέ με φασολάκια και βερίκοκα
Διαδικασία

Βήμα 1
Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει ρίχνουμε τα φασολάκια και τα βράζουμε ελαφρώς για 10΄. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.

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