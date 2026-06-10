Ψαρονέφρι σοτέ με φασολάκια και βερίκοκα
Ψαρονέφρι σοτέ με φασολάκια και βερίκοκα
Ένα κομψό και ισορροπημένο πιάτο, όπου τα αρωματικά μυρωδικά και το λευκό κρασί αναδεικνύουν μοναδικά όλα τα υλικά.
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει ρίχνουμε τα φασολάκια και τα βράζουμε ελαφρώς για 10΄. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει ρίχνουμε τα φασολάκια και τα βράζουμε ελαφρώς για 10΄. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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