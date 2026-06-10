Μπουγιουρντί: Πώς ένα «ραβασάκι» έγινε ο πιο καυτερός μεζές της Θεσσαλονίκης
Μπουγιουρντί: Πώς ένα «ραβασάκι» έγινε ο πιο καυτερός μεζές της Θεσσαλονίκης
Πώς έγινε πιο αγαπημένος καυτερός μεζές της Θεσσαλονίκης; Η ιστορία του μπουγιουρντί είναι πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο φανταζόμαστε.
Αν καθίσουμε σε ένα ουζερί στη Θεσσαλονίκη και παραγγείλουμε μπουγιουρντί, δύσκολα θα σκεφτούμε ότι το όνομά του δεν ξεκίνησε από την κουζίνα αλλά από τα γραφεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κι όμως, πριν γίνει ο καυτερός μεζές με τη φέτα, τις πιπεριές και τη ντομάτα που ξέρουμε σήμερα, το μπουγιουρντί ήταν μια γραπτή διαταγή. Ένα χαρτί που συνήθως έφερνε υποχρεώσεις, πρόστιμα ή άλλους μπελάδες.
Κάπου στη Θεσσαλονίκη του 20ού αιώνα, η λέξη πέρασε από τα διοικητικά γραφεία στα ταβερνεία και κατέληξε να περιγράφει έναν από τους πιο μερακλίδικους μεζέδες της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Κάπου στη Θεσσαλονίκη του 20ού αιώνα, η λέξη πέρασε από τα διοικητικά γραφεία στα ταβερνεία και κατέληξε να περιγράφει έναν από τους πιο μερακλίδικους μεζέδες της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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