Aperitivo της τελευταίας στιγμής: Τι αγοράζουμε από το σουπερμάρκετ για να το στήσουμε σε 5 λεπτά
CANTINA
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Aperitivo της τελευταίας στιγμής: Τι αγοράζουμε από το σουπερμάρκετ για να το στήσουμε σε 5 λεπτά

Ελιές, κριτσίνια, τυριά, αλλαντικά και κονσέρβες ψαριών. Δείτε τι αγοράζουν οι Ιταλοί από το σούπερ μάρκετ για να στήσουν ένα aperitivo στο σπίτι μέσα σε λίγα λεπτά.

Aperitivo της τελευταίας στιγμής: Τι αγοράζουμε από το σουπερμάρκετ για να το στήσουμε σε 5 λεπτά

Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές ούτε ώρες στην κουζίνα για να στήσουμε ένα τραπέζι που θυμίζει ιταλικό aperitivo. Οι περισσότεροι Ιταλοί βασίζονται σε λίγα καλά υλικά που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σουπερμάρκετ: ελιές, κριτσίνια, τυριά, αλλαντικά, κονσέρβες ψαριών και μικρά αλμυρά συνοδευτικά που μπαίνουν στο τραπέζι σχεδόν αυτούσια. Αν θέλουμε να οργανώσουμε ένα aperitivo της τελευταίας στιγμής, αυτό είναι το καλάθι αγορών που χρειαζόμαστε και οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο σερβίρισμα.

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